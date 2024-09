Peeglike peeglike metsa all – tõeline imetrikk

Serianthes nelsonii on suur puu, mida leidub ainult Vaikses ookeanis Guami ja Rota saartel. See on üks maailma haruldasemaid taimi – Guamil on alles vaid üks suureks kasvanud puu, samal ajal kui Rotal leidub veel ainult 121 puud. Rahvusvaheline Looduskaitseliit liigitab S. nelsonii kategooriasse «kriitiliselt ohustatud», nii et on ütlematagi selge, et selle väljasuremise vältimiseks tehakse mitmeid jõupingutusi.