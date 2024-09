Kuidas van Gogh seda teadis: tema maalidel kajastub täpne füüsika

Xiameni ülikooli füüsik Yongxiang Huang märgib, et maal näitab sügavat ja intuitiivset arusaamist loodusnähtustest. Tema sõnul võis van Gogh oma täpse turbulentsuse kujutamise oskuse saada pilvede ja atmosfääri liikumise uurimisest või oli tal kaasasündinud võime tabada taeva dünaamikat.

Kuigi meie silmad ei suuda seda alati eristada, on Maa atmosfäär pidevas liikumises olev, muutuv ja keev mass. Pilved võivad seda aktiivsust osaliselt paljastada, kuid atmosfääri turbulentsusest arusaamine nõuab tavaliselt instrumente, mis kaardistavad hoolikalt nähtamatuid liikumisi.

Me ei saa muidugi mõõta atmosfääri turbulentsust, mida van Gogh oma «Tähistaevas» kujutab. Siiski, Xiameni ülikooli füüsiku Yinxiang Ma juhitud teadlaste meeskond uuris maali pintslitõmbeid, et näha, kas need langevad kokku varasemate uuringutega, mille järgi vastab maalis kujutatud turbulentsus Nõukogude matemaatiku Andrei Kolmogorovi 1940. aastatel avaldatud teooriale.