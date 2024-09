Vaata Avalikustati eelmisel aastal Titanicu vrakki uurima läinud allveepaadi rusude video

Tegu on kaugjuhitava süvaveedrooni salvestatud video ekraanipildiga. Droon avastas 22. juunil Titani sabakoonuse ja muud rusud, neli päeva pärast kadumist ja päev enne, kui USA rannavalve ametlikult teatas, et allveelaev on kaotatud.

See pilt on karm meeldetuletus sellest, millises ohus meeskond oli, vähemalt osaliselt tänu sellele, et endine OceanGate'i tegevjuht Stockton Rush ignoreeris korduvalt ohutusega seotud probleeme ja kasutas aastate jooksul oma kriitikute vaigistamiseks juriidilisi ähvardusi. Iroonilisel kombel oli Rush üks reisijatest, kes sukelaparaadi implodeerumisel hukkus.

Kuvatõmmis allveedrooni tehtud videost. Foto: US Coast Guard

Raporti esitlusel kuuldi ametnikelt esimest korda, mis täpselt läks katastroofi ajal valesti, vahendab New York Times. USA rannavalve tuvastas ehmatavalt palju probleeme, sealhulgas 70 varustusega seotud probleemi 2021. aastal ja 48 täiendavat probleemi 2022. aastal.

Vähem kui kuu enne implodeerumist leiti Titan osaliselt uppununa mõni päev pärast selle katsetamist. Mõni päev enne fataalset õnnetust põrkasid ühe teise missiooni pardal viibinud reisijad pinnale tõusmisel vastu Titani külge.

Allveelaev Titan Foto: OceanGate/ZUMAPRESS.com

Eksperdid on sellest saadik osutanud mitmetele puudustele konstruktsioonis, millest osa võis OceanGate teha kulude kokkuhoiu eesmärgil, sealhulgas selle ebatavaline tabletikapsli-taoline kuju, mis hülgas tööstusharus kasutusel oleva tavapärase kerakujulise vormi. Rush uhkeldas kunagi ka sellega, et kasutas vananenud süsinikkiudu, mis oli ostetud raskustes olevalt lennundusettevõtjalt Boeingilt. Eksperdid on sellest ajast alates kritiseerinud seda materjali kui viletsat valikut süvamerelaeva jaoks, sest süsinikkiud nõrgeneb aja jooksul.

Endiselt ei teata täpselt, mis põhjustas allveelaeva kere implodeerumise. Kuid esmaspäevane kuulamine oli alles kahe nädala pikkuse avaliku protsessi algus, mis viitab sellele, et peagi selgub ja võib-olla ka näidatakse veelgi rohkem süngeid üksikasju Titani hukkumisest.