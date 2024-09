Värske uuring pakub lahendusi tekstiilijäätmete ringlussevõtuks

Eesti Kunstiakadeemia ja Stockholmi Keskkonnainsituudi (SEI) Tallinna keskuse koostöös valminud uuring ja analüüs näitab, et Eesti elanikud tarbivad igal aastal elaniku kohta umbes 12 kilogrammi uusi rõivaid.

Tegelik tarbimine võib olla isegi kuni 20 protsenti suurem, kui lisada ostud välismaalt. Samas on positiivne trend, et üha enam eelistatakse kasutatud rõivaid ja kodutekstiile – neid tarbitakse umbes 3 kilogrammi ühe elaniku kohta aastas, selgub analüüsist.

«Eestis tekib aastas kokku umbes 18 tuhat tonni rõiva- ja tekstiilijäätmeid. Kuigi kogu riigi jäätmetekkest on see üsna väike osa, siis on tekstiilmaterjalid üks raskemini töödeldavaid jäätmetüüpe. Samuti tekitab muret, et tekstiilide tarbimismahust 83 protsenti jõuab olmejäätmetesse, kuid osaliselt lahendab seda tulevast aastast kehtima hakkav liigiti kogumise kohustus,» lausus Kliimaministeeriumi elukeskkonna ja ringmajanduse asekantsler Ivo Jaanisoo.

Jaanisoo hinnangul tuleb tekstiilijäätmete väärindamiseks leida lahendused, mis oleksid Eesti inimestele võimalikult madala kuluga. Valminud uuring annab selleks väga olulisi mõtteid, sealhulgas tekstiilivaldkonna tootjavastutuse süsteemi loomise osas. Lisaks parema liigiti kogumise ja tööstusliku sortimisvõimekuse loomisele on oluline leida stiimulid, mis tekitaksid ümbertöödeldud materjalidele turunõudlust ning muudaksid tekstiilide ümbertöötlemise tootjatele majanduslikult võimalikult atraktiivseks.

LSJH sorditud tekstiilijäätmete ja purustatud tekstiilide hoiuruum Paimios. . Foto: SEI Tallinn

Uuringu kohaselt on rõivaste ja tekstiilide korduskasutuseks kogumine küll kasvanud, kuid nende kvaliteet on langenud ja korduskasutuskõlbmatute toodete osakaal suurenenud. Samal ajal on tekstiiljäätmete liigiti kogumine viimastel aastatel pigem vähenenud.