LÕPUKS OMETI 2600 aastat hiljem leiti seletus staatilisele elektrile

Materjaliteaduse ja inseneriteaduse emeriitprofessor Lawrence Marks ütles eile, et kuigi inimesed on püüdnud, pole seni suudetud eksperimentidega tekitatud staatilise elektri nähtust õigesti selgitada ilma põhjendamatute eeldusteta. Nüüd aga oleme jõudnud sinnamaale, et suudame seda teha.