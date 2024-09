Eesti tehisaru teadlased: tulevikus «mõistab» maja elaniku mõtteid ja soove

Uued infotehnoloogiad on juba inimeste elu kõvasti muutnud, aga kaugel pole aeg, kui linnadesse kerkivad uued «kognitiivsed» majad. Mis need on ja mille poolest erinevad senistest hoonetest, kirjutavad Tallinna Tehnikaülikooli IT-teaduskonna professorid Eduard Petlenkov ja Juri Belikov.