Eksperdid Tõenäoliselt peideti piiparitesse lõhkelaengud

Isiklikult olen nõus versiooniga, et konkreetsed piiparid (Gold Apollo mudel AR-924) olid varustatud spetsiaalsete lõhkelaengutega. Aku on seade võimalikult suure energiahulga koondamiseks võimalikult väikesesse ruumalasse. Selles mõttes võib akut võrrelda auto kütusepaagi või mõne lõhkekehaga. Siiski on akusse salvestatud energia suhteliselt väike ja mõeldud aegamööda vabastamiseks. Kui täislaetud aku klemmid näiteks omavahel lühistada, siis aku kuumeneb üle ja võib selle tagajärjel süttida või isegi plahvatada. Heaks näiteks on paari päeva eest Leedus tulekahjusid põhjustanud elektritõukerataste akud. Siiski, isegi kui seadet on võimalik häkkida selliselt, et akud üle kuumenevad, siis ei pruugi sellele alati tulekahju või plahvatust järgneda. Lisaks ei ole sellised plahvatused üldjuhul ka väga tugevad. Aku ülekuumenemine võtab aega, kusjuures see aeg on suuresti varieeruv. Seega ei ole võimalik ka plahvatuste täpne ajastamine ja omavahel sünkroniseerimine.