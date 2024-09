Vaba Akadeemia Mart Loog «Bioinseneeria, raku pooldumine ja igavese elu kood - mõtteid 21. sajandi alkeemiast»

Molekulaarbioloogia on avaldanud inimesele teadmise elu koodist. Bioinseneeria ja sünteetiline bioloogia on andnud meile meetodid, millega saame seda koodi muuta ja luua uusi organisme või terveid ökosüsteeme. Loengus vaatleme raku pooldumise kui elu koodi hoidva ja muutva protsessi aluseid ja analüüsime raku elutahet.

Elu koodi murdmine 20. sajandil täitis iidsete alkeemikute unistuse, ilmutas igavese elu saladuse, aga võis nõuda meilt ka kolm tilka verd ning avada Pandora laeka. Aga milles erineb alkeemikute ja molekulaarbioloogide mõttelaad? Kui mõlemaid ühendas piiritu uudishimu, kas esimesed olid ehk nimme elu koodi detailide osas ettevaatlikud, sest saatan on detailides?

Võrdleme raku elutsüklit ja tsivilisatsiooni elutsüklit ning rakendame nende mõistmiseks nii teaduslikku kui alkeemilist meetodit. Esitame raskeid küsimusi: kas võiks ja peaks ja kuidas tohiks inimene kasutada bioinseneeriat ja elu kodeerimise võimekust – meie kõige võimsamat ja saatuslikumat tehnoloogiat - iseenese ja ümbritseva looduse ümberprogrammeerimiseks? Seda olukorras, kui on kaalul inimkonna elu ja surm ning terendab globaalne ökokatastroof.

SA Academia Artium Liberalium ehk Vaba Akadeemia on 2018. aasta algul asutatud ühendus, mis koondab eesti haritlasi: teadlasi, mõtlejaid, intellektuaale ja õppijaid. Akadeemia eesmärgiks on luua tingimused renessansitüüpi haritlasringi tekkimiseks ja kujunemiseks kooskõlas vabade kunstide kontseptsiooniga. Akadeemia asutajateks on Marju Lepajõe, Mihhail Lotman, Ülar Ploom, Hardo Pajula ja Maria-Kristiina Lotman.