Teadlaste sõnul aitasid need mega-El Niñod Permi-Triasi väljasuremisperioodi nii laastavaks muuta, luues positiivse tagasisideahela, mis viis troopikast alates üleilmse soojenemiseni. See omakorda tappis suure osa Maa taimedest, mis on hädavajalikud süsihappegaasi sidumiseks atmosfäärist ja on globaalsete toiduahelate aluseks. Kui liiga palju taimi sureb, kaob ka Maa võime hoida süsihappegaasi taset kontrolli all.