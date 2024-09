Õhust ja armastusest saaks elada küll, kui võtta appi see Saksamaal leiutatud tehnika

Tübingeni Ülikooli teadlane Largus Angenent selgitab, et see on kääritamisprotsess, mis sarnaneb õlle tootmisega, kuid suhkru asemel antakse mikroobidele gaase ja atsetaati. Nad teadsid, et pärm suudab toota B9 vitamiini suhkru abil, kuid polnud kindlad, kas see oleks võimalik ka atsetaadiga.