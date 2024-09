Sellest tiigist leidsid teadlased eest tõelise bakterite ja taimede lahinguvälja

Mikroobide ja taimede evolutsiooniline võitlus

Üks taimede peamisi kaitsemehhanisme on õhulõhed (stomata) – väikesed poorid lehtedel, vartel ja juurtel, mis toimivad väravatena. Hormoonid reguleerivad, kas õhulõhed on avatud või suletud, kaitstes taimi sissetungijate eest. Ometi on mõned bakterid suutnud seda süsteemi petta.