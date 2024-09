Kuidas Hizbollah' liikmete piiparid plahvatama pandi

Plahvatused algasid teisipäeval umbes kell 15:45 kohaliku aja järgi (13:45 BST) Liibanoni pealinnas Beirutis ja mitmes teises riigi piirkonnas. Tunnistajad nägid, kuidas inimeste taskutest hakkas suitsu tulema, millele järgnesid väikesed plahvatused, mis meenutasid ilutulestikku ja laske. Ühes turvakaamera videos on näha, kuidas mehe püksitaskus plahvatas piipar, kui ta seisis poe leti ääres. Plahvatused jätkusid umbes tund aega, teatas Reuters. Peagi hakkasid inimesed massiliselt haiglatesse saabuma.

Kuidas piiparid plahvatasid?

Asjatundjad on rünnaku ulatusest šokeeritud, kuna Hizbollah' peab oma turvameetmeid kõrgeteks. Oletatakse, et piiparite patareide ülekuumenemine võis olla plahvatuste põhjuseks, kuid paljud eksperdid peavad seda ebatõenäoliseks. Pigem peetakse tõenäoliseks, et tegu oli tarneahelas tehtud modifikatsioonidega, kus piipareid võidi tootmise või transpordi ajal rikkuda.

Briti armee endine lõhkeainete ekspert, kes soovis anonüümseks jääda, ütles BBC-le, et seadmetesse võidi paigaldada 10-20 grammi sõjaväelist lõhkeainet, mis käivitati alfanumbrilise tekstisõnumi kaudu.

The New York Times teatas, et kõige tõenäolisemalt peitis Iisrael piiparitesse lõhkeained, mis telliti Taiwani tootjalt Gold Apollo ja saadeti Hezbollah'le. Väidetavalt oli seadmetesse paigaldatud lüliti, mis võimaldas neid kaugjuhtimise teel plahvatama panna.