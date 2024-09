Moore ütles CNNile, et see operatsioon oli väga suur ettevõtmine, mis oli äärmiselt salajane. Ta rõhutas, et rünnaku keerukus tuleneb sellest, et seda tuli teha ilma, et piiparifirma oleks teadlik. Selleks oli vaja saada piisavalt luureandmeid, et teada saada, millal Hezbollah ostab sadu või tuhandeid piipareid, ning suuta need sihtida. See näitab Hezbollah operatsioonide suurt luurelekke ulatust.