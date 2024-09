3200 aasta vanusest Egiptuse kasarmust leiti mõõk, millele oli kirjutatud Ramses II nimi

Kasarmu kompleks sisaldab laohooneid, kus hoiti teravilja ja kus olid silindrikujulised saviahjud toidu valmistamiseks. Samuti leiti potikilde, mille küljest leiti loomade, sealhulgas kalade luid. Kohapealt on välja kaevatud mitu lehmade matmispaika, selgitas väljakaevamisi juhtinud Egiptuse turismi- ja muinsusministeeriumi arheoloog Ahmed El Kharadly.

Muistses Egiptuses sümboliseerisid lehmad jõudu, küllust ja jõukust ning neid austati kui taevalikke jumalusi, märkis Egiptuse turismi- ja muinsusministeerium oma avalduses. El Kharadly usub siiski, et antud juhul kasutati lehmi tõenäoliselt toiduks. Ta märkis, et lehmade luid leiti silohoone lähedal, mis viitab sellele, et loomad tükeldati, kuivatati ja säilitati hilisemaks kasutamiseks.