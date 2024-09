Kunagi oli Maa ümber midagi erakordset, mis suurt segadust tekitas

Ordoviitsiumi ajastu jooksul asus suur osa mandrilisest koorikust ekvaatori lähedal. Mandrilised alad, mis on vanemad kui ordoviitsium, on kaardil tähistatud roosaga. Need kujutavad piirkondi, kus kivimid pärinevad ordoviitsiumist vanematest geoloogilistest ajastutest. Ordoviitsiumi ajastu kivimid on kaardil tumesinised, samas kui nooremad kivimid on tähistatud halli värviga.

Foto: Tomkins et al.