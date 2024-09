See pööraselt suur hiidlaine avastati aastaid hiljem – kuidas nii?

Pilt on illustreeriv.

2020. aasta novembris kerkis Vaikse ookeani rannikul Briti Columbia lähedal ootamatult hiiglaslik laine, mis tõstis ühe eraldiseisva poi 17,6 meetri kõrgusele. See neljakorruselise hoone kõrgune veesein sai ametliku kinnituse 2022. aasta veebruaris kui kõigi aegade äärmuslikem hiidlaine, mis kunagi registreeritud on. Selline erakordne sündmus arvatakse juhtuvat vaid kord 1300 aasta jooksul. Kui poi poleks lainesse sattunud, poleks me sellest võib-olla kunagi teadnudki.