Valmis Marsi pilveatlas – lisaks lummavatele piltidele on seal muudki

Pilveatlase fotod on jäädvustatud ESA Mars Expressi kosmoselaeval oleva kõrge eraldusvõimega stereokaamera (HRSC) abil, mis on Marsi orbiidil olnud alates 2005. aastast. Kuigi Marsil on väga õhuke atmosfäär, võivad seal areneda pilved ja tolmutormid, mis koosnevad vee ja süsinikdioksiidi jääkristallidest ning tolmuosakestest.

Tirsch selgitas, et Marsi pilved on sama mitmekesised ja põnevad kui need, mida näeme Maa taevas, kuid mõningate unikaalsete tunnustega. Tema lemmiknähtuseks on nn «pilvetänavad» (cloud streets), mis asuvad lineaarsete ridadena Marsi tohutu Tharsise vulkaanikõrgendiku ja põhjapoolsete madalike kohal kevadel ja suvel. Need meenutavad Maa rünkpilvi, kuid nende tekkemehhanismid on erinevad. Lisaks nähti muljetavaldavaid tolmupilvi, mis ulatuvad sadade kilomeetrite kaugusele – nähtus, mida Maal õnneks ei esine.