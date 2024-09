Tööd alustab Kanepiuuringute instituut – loe, mida nad tegema hakkavad

Instituut kasutab oma uurimistööks USA Illinoisi meditsiinikeskuse uut laborit, mis varem tegeles COVID-19 testimisega ja taaskasutab DNA sekveneerimise seadmeid. Kuigi uue peahoone ehitus on viibinud ja eeldatakse selle valmimist alles 2027. aastaks, jätkab instituut tööd teiste vahendite abil. Instituudi juht Reggie Gaudino kasutab töö alustamiseks kolmeaastast 7 miljoni dollari suurust toetust, mille andis Illinois' osariigi inimteenuste osakond.

Gaudino sõnul on väga tõenäoline, et kanepil on võime olla abiks paljude haiguste ravimisel, kuid samas tuleb tegeleda ka võimalike kahjulike mõjudega. Teaduslik uurimistöö on vajalik, et nendele küsimustele vastata ja viia arutelu teaduslikule alusele. Gaudino on koostööpartnerite leidmiseks võtnud ühendust ka Põhja-Illinoisi ülikooliga (Northern Illinois University), et uurida, kuidas kanep võiks vähendada vähi arengut.

Gaudino, kellel on doktorikraad molekulaarbioloogias ja biokeemias, töötas varem patenditeadlase ja kanepitestimise firma Steep Hill Inc. presidendina ning kanepiettevõtte Front Range Biosciences teadusjuhina. Tema juhitud uuringud on aidanud patsientidel, kellel on agressiivsed vähivormid, saavutada kanepitoodete kasutamise abil haiguse taandumine.