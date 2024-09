Google kaardirakendus viis üllatava leiuni

Matkareisi planeerimine Google Mapsi abil võib pakkuda mitte ainult ülevaadet maastikust, vaid ka viia iidse asteroidi kokkupõrke paiga avastamiseni, mis käivitab rahvusvahelise teadusuuringu.

Vähemalt nii juhtus Lapointe’i puhul, kes oma plaanide käigus sattus pea 15 kilomeetrise läbimõõduga lohu peale Quebecis Côte-Nordi piirkonnas Marsali järve lähedal, umbes 100 kilomeetrit Magpie külast põhja pool. Omapärane moodustis äratas temas huvi ja Lapointe võttis ühendust prantsuse geofüüsiku Pierre Rochette'iga, kes töötab Prantsusmaa keskkonnageoteaduste uurimiskeskuses (Environmental Geosciences Research Center ehk CERGE).

Praegused tõendid viitavad sellele, et kraatri tekitas kosmiline keha. Rochette, kes esitles leidu Brüsselis toimunud meteoriidiseltsi aastakoosolekul, loodab korraldada retke, et avastuse autentsust kinnitada. Rochette selgitas, et topograafia vaatlemisel on väga tugevaid märke võimalikust kokkupõrkest.

Esimesed proovid sisaldavad tsirkooni, mis on teadaolevalt tihedalt seotud suuremate kokkupõrgete järel tekkinud kraatritega. Prantsuse teadlane teeb praegu koostööd Kanada uurijatega, eesmärgiga külastada ala 2025. aastal, et seal täiendavaid teste läbi viia. See võiks tuua lõpliku kindluse, et tegemist on iidse meteoriidikraatriga.

Pierre Rochette’i kolleeg, Kanada Western University geoloogiaprofessor Gordon Osinski tõdes, et Google Earthi abil on üsna lihtne leida ringikujulisi või poolringikujulisi struktuure. Ent üheksal juhul kümnest ei osutu need meteoriidikraatriteks. Seekord loodetakse siiski, et tegemist on just selle ühe kümnendikuga, mis on tõepoolest kosmilise päritoluga kraater.

Kraatri kinnitamise keskseks kriteeriumiks on šahtkoonuste ehk okstetaoliste mõrade olemasolu aluskivimis, mida peetakse selgeks tõendiks meteoriidiga kokkupõrkest.

Kui meeskond suudab kindlaks teha, et see tõepoolest on kokkupõrkekraater, siis järgmine samm on uurida, millal see juhtus. Maailmas on teadaolevalt umbes 200 meteoriidikraatrit, millest 31 asuvad Kanadas. Quebeci provintsis on teada veel 10 meteoriidikraatriks arvatavat paika.

Lapointe'i juhuslik avastus Quebeci loodusmaastikul võib osutuda oluliseks teaduslikuks läbimurdeks, pakkudes võimalust uurida veel üht iidset meteoriidikraatrit, mis võiks avardada meie arusaamist kosmilistest kokkupõrgetest ja nende mõjust Maale.