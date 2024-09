Vaata videot Tavatu rakettmootoriga lennuk läheb uuele katsele

Kohe pärast MIRA I õnnetust teatas Polaris Spaceplanes, et nad liiguvad edasi MIRA II ja III projektidega. Nüüdseks on ettevõte avalikustanud kaks uut prototüüpi, mis on küll alles osaliselt valmis, kuid juba nähtaval ettevõtte hiljutises LinkedIn postituses.

Vaata, kuidas töötab asteljoamootor:



MIRA II ja III on mõlemad 5 meetri pikkused, nende tiibade pindala on 30% suurem kui nende eelkäijal MIRA I-l. Polaris otsustas luua kaks identset lennukikeret, et kiirendada katseid ja hoida ühte igaks juhuks reservis. Meeskonna sõnul on uus disain oluliselt paranenud, arvestades kõiki seni omandatud õppetunde.

MIRA II ja III valmistuvad esimesteks lendudeks

Septembris lähevad MIRA II ja III õhku. Nende kered on valmistatud klaaskiust, kuna tegemist on demonstratsioonseadmetega. Tulevased ülihelikiirusel ja hüperhelikiirusel liikuvad lennukid hakkavad kasutama süsinikkiuga tugevdatud polümeeri (Carbon Fiber Reinforced Polymer ehk CFRP).

MIRA I sooritas mitu edukat testlendu enne õnnetust, kuid need toimusid tavaliste keroseen-turbiinmootorite abil. Kui aga õhulaev varustati AS-1 vedelat hapnikku (LOX) ja keroseeni kasutava lineaarse aerospike-raketimootoriga, hävis see stardil kiirusel üle 160 km/h – takistades MIRA I-l saamast esimeseks lennukiks, mis on aerospike-mootori abil lennanud.

Aerospike-mootorid: innovatsioon kosmoselennunduses