Pane tähele! See viirus võib mehed viljatuks teha

Argentiina teadlaste uuring toob välja, et kõrge riskiga HPV tüved on seotud suurema protsendi surnud spermaga. Seemnevedeliku analüüs näitas, et kõrge riskiga HPV-tüvedega meestel oli valgevereliblede arv väiksem ja reaktsioonivõimelise hapniku tase kõrgem, mis võivad kahjustada spermat ja muuta selle DNA-d . Madala riskiga HPV-ga nakatunud meeste proovides selliseid muutusi ei täheldatud.

Argentiina Córdoba riikliku ülikooli mikrobioloog Virginia Rivero selgitab , et meeste suguelundite HPV-infektsioon on väga levinud ning selle mõju sperma kvaliteedile ja põletikule sõltub viiruse genotüübist. Kõrge riskiga HPV tüvedel näib olevat tugevam negatiivne mõju meeste viljakusele ja immuunsüsteemile, raskendades nakkuse ravimist. HPV võib põhjustada vähki ka peenises, pärakus, suus ja kurgus.

Ajalooliselt on seda nakkust käsitletud kui naiste terviseprobleemi , mis on mõnede teadlaste hinnangul rahvatervise seisukohalt ohtlik .

Alates 2022. aastast soovitab Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) lisada HPV-vaktsiini riiklikusse laste immuniseerimiskavasse nii poistele kui tüdrukutele. Siiski on tüdrukud vanuses 9–14 vaktsineerimise esmane sihtgrupp, poisid aga vaid teisejärguline sihtrühm seal, kus see on võimalik ja taskukohane.