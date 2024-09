Maailma suurim hooratas toodi elektrivõrgule appi – see on ikka paras pirakas

Maailmas on mõned muljet avaldavad hoorattaga energiasalvestusjaamad olemas. Neist seni suurim on New Yorgis Stephentownis asuv 20-megavatine Beacon Poweri hoorattajaam. Veel hiljuti oli see maailma suurim hoorattaga energiasalvestussüsteem (FESS), kuid mitte enam.

Hiljuti ühendati elektrivõrguga Shanxi provintsi rajatud 30-megavatine Dingluni hooratta energiatalletusjaam, muutes selle suurimaks töötavaks hooratta energiatalletussüsteemiks maailmas. Hiina Energiasalvestusliidu (CNESA) teatel mängib see jaam suurt rolli kohaliku elektrivõrgu stabiliseerimisel ja taastuvenergia integreerimise toetamisel Hiinas.

Mis on hooratta energiatalletussüsteem?

Hooratta energiatalletussüsteem töötab, pöörates suurt ja rasket hooratast väga suurtel kiirustel. Energia salvestatakse pöörleva ratta kineetilise energiana. Kui elektrit on vaja, vähendatakse hooratta pöörlemiskiirust ning salvestatud kineetiline energia muudetakse generaatori abil tagasi elektrienergiaks.

Hooratta energiatalletussüsteemi ülesehitus. Foto: Wikimedia Commons

Selline süsteem on kasulik, kuna see võimaldab kiiresti energiat salvestada ja vabastada, olles ideaalne lahendus elektrivõrgu tasakaalustamiseks ja nõudluse kiireks katmiseks. Hooratta süsteemid pakuvad suuremat tõhusust ja energiatihedust võrreldes näiteks suruõhu või pump-hüdrosüsteemidega. Lisaks kestavad need kauem kui liitium-ioonakud või superkondensaatorid. Nende eluiga ulatub 20 kuni 30 aastani ning avaldavad keskkonnale väiksemat mõju, kuna ei sisalda kemikaale ega mürgiseid raskemetalle.

Uuringute kohaselt sobivad FESS-süsteemid ideaalselt elektrivõrgu reguleerimiseks, et parandada jaotustõhusust ja tasandada taastuvenergia allikate, nagu tuule- või päikesepargid, elektriväljundit.

30 MW väljundvõimsusega jaam koosneb 12 energiatalletusüksusest, mis hiljuti ühendati 110-kilovoldise elektrivõrguga. Foto: Kuvatõmmis Youtube´i videost

Dingluni energiatalletusjaam

Dingluni jaama ehitus algas 2023. aastal ja projekti kogumaksumus ulatus 48 miljoni dollarini. Tegemist on Hiina esimese suuremahulise FESS-süsteemiga, mille salvestusvõimsus on piisav, et energiaga varustada rohkem kui 2000 majapidamist terve aasta jooksul.

Dingluni jaamas on kasutatud 120 magnetlevitatsiooniga hoorattaühikut, mis muudavad süsteemi stabiilsemaks ning võimaldavad energiat salvestada vaakumis ja vähese hõõrdumise tingimustes. Eripäraks on jaama poolenisti maa-alune süsteem, mis loob töötajatele ohutu keskkonna, et jälgida jaama tööd ja teha hooldustöid.

30 MW väljundvõimsusega jaam koosneb 12 energiatalletusüksusest, mis hiljuti ühendati 110-kilovoldise elektrivõrguga. Loodetavasti inspireerib see võimas energiatalletusjaam paljude sarnaste jaamade rajamist, mis lubavad vähendada energia tootmise keskkonnamõju.