Hullem kui ulmefilmis: surnud olendist tekkis kummaliselt elutsev biorobot

Surma mõistetakse tavaliselt kui organismi tegevuse pöördumatut lõppu. Kuid elundidoonorlus näitab, et elundid, koed ja rakud võivad töötada ka pärast elusorganismi surma. See tekitab küsimuse: millised mehhanismid võimaldavad teatud rakkudel pärast organismi surma jätkata edukat toimimist?

Washingtoni ülikooli mikrobioloogia professor Peter A Noble kirjutab The Conversationis, et paljud teadlased on pühendunud sellele, et uurida, mis toimub organismides pärast nende surma ja see on uus põnev valdkond nende piiride täpsemaks väljaselgitamiseks.