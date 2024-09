1988 aasta videomängule lisati kari humoorikaid kõneroboteid – tulemus on üllatav

Võimatu projekt

«Me teadsime, et see, mida me teeme, on võimatu,» tunnistas tarkvarainsener Jason Williams. 1996. aastal, kui Adams veenis kirjastust Simon & Schuster investeerima 2 miljonit dollarit mängu. See oli julge ja uudne samm. Adams ei olnud uustulnuk tehnoloogia ja uute meediumide vallas – ta oli juba 1984. aastal loonud tekstipõhise videomängu, mis põhines tema ulmelisel hittromaanil «The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy». Tema suur huvi tehnoloogia vastu ja 1994. aastal välja tulnud puzzle-mäng Myst inspireeris teda mõtlema, et midagi sarnast, kuid keerulisemate tegelaste ja lugudega, oleks võimalik valmis meisterdada.