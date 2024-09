Loe, milline paber lõikab ihusse veristeva haava

Kuigi paberilõiked on väga levinud, on meil hämmastavalt vähe teadmisi nende füüsikast – kuidas suudab nii kergesti kortsutatav ja rebitav materjal nii sügavalt nahka lõigata, et veri väljas.

Taani Tehnikaülikooli (Technical University of Denmark) füüsikute eksperimentide kohaselt on nüüd kindlaks tehtud, et kõige valusamate lõigete põhjustajaks on umbes 65 mikromeetri paksused paberilehed. Näiteks täppisprintimise paber, ajalehepaber ja teatud ajakirjade ning teadusajakirjade paber.

Võib arvata, et mida õhem serv, seda ohtlikum, kuid väga õhukesed paberid – näiteks taskurätikud – on nii õrnad, et nende servad painduvad nahaga kokkupuutel. Ja paksemad paberid on liiga tömbid. 65 mikromeetri paksune paber aga asub justkui «paberilõigete tipptsoonis»: piisavalt paks, et säilitada oma struktuuri, kuid piisavalt õhuke, et lõigata.

Uurijad Sif Fink Arnbjerg-Nielsen, Matthew Biviano ja Kaare Jensen kirjutavad oma teadustöös, et nende tulemused võimaldavad laiemalt hinnata erinevate toodete kategooriate suhtelist ohutust. Ehkki taskurätikud, raamatud ja fotod on üldiselt ohutud, ei saa välistada teatud riske kontoripaberi või ajakirjade kasutamisel. Tulevikus võiksid paberi tootjad, trükkijad ja kirjastused seda tootedisainis arvesse võtta.

Paberilõikeid ei peeta tõsisteks vigastusteks ja enamasti need seda ka pole. Need põhjustavad vaid kerget ebamugavust ja ärritust, mis kiiresti unustatakse.