400 teadlast nõuavad kaheldava tulemusega katse läbiviimist

Uurijad on välja toonud viis olulist valdkonda, millele keskenduda: välitööd Vaikse ookeani kirdeosas, piirkondlik ja globaalne modelleerimine, erinevate rauavormide ja kohaletoimetamisviiside testimine, süsiniku jälgimise ja aruandluse täiustamine ning sotsiaalteaduslikud ja valitsemisalased algatused. Välieksperimendid peaksid olema oluliselt suuremad ja pikema kestusega kui varasemad OIF-uuringud, et paremini hinnata CO2 vähenemist ookeani pindmistes kihtides ning ökoloogilisi ja keskkonnamõjusid.

Modelleerimine on vajalik katsete planeerimiseks, tulemuste sünteesimiseks ja prognoosimiseks. Samuti on oluline kaasata avalikkus aruteludesse, et uurida, kas OIF võiks vastutustundlikult toimida. Kogukonnad, kellel on ajalooliselt olnud vähene osalus ookeaniteemalistes otsustes, tuleb kaasata protsessi, et ka nende arvamused kujundaksid edasisi uurimisi.