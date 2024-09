Venemaalt enam uraani ei saa – USA tuumajaamade kütteks lammutatakse tuumapomme

Näiteks CNNi andmetel kasutavad teadlased ja energiaettevõtted nüüd tuumalõhkepeadest pärinevat relvakõlbulikku uraani, et toita järgmise põlvkonna SMR-e. Taas on käima tõmmatud juba varemgi harrastatud tegevus, kust relvad muudti energiaks. Omal ajal kandis see plaan nime: «Megatonnidest megavattideks» ja selle raames töödeldi omaagseid nõukogude tuumarelvi ümber tuumakütuseks. Tänaseks on see porgramm lõppenud.

Võitlus võimu pärast

Lõhkepeadest saadud uraan pole ainus allikas, mida teadlased kasutavad. Mõned ettevõtted on loonud uue tarneahela kohapeal rikastatud uraani jaoks, mis on mõeldud spetsiaalselt reaktorite tarvis. See toob kaasa märkimisväärseid investeeringuid. CNNi andmetel investeerib USA valitsus sel aastal üle kahe miljardi dollari uraani rikastamisse.

Sellest hoolimata tunnevad väiksemad ettevõtted, nagu TerraPower (Bill Gatesi toetuse) ja Oklo (mida rahastab OpenAI tegevjuht Sam Altman), kasvavat survet muuta SMR-i kontseptsioon reaalsuseks. Kuna USA on Venemaa rikastatud uraanist ära lõiganud, muutub olukord nende ettevõtete jaoks üha pingelisemaks.

Oleme jõudmas punkti, kus vajame valitsuselt kiireloomulisemat tegutsemist, kommenteeris TerraPoweri välissuhete direktor Jeff Navin CNNile. Riiklik huvi on tohutu, kuid pole arusaadav, miks see kiireloomulisus pole veel jõudnud energeetikaministeeriumini, et see materjal kätte saada.»