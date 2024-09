Kas astronoomilised mõõtmised nõuavad uut seletust tumeenergia kohta?

Panete tähele – kasutame nimetust «kosmoloogiline konstant». See viitab, et see konstant on ajas muutumatu suurus. Füüsikud poleks füüsikud, kui mõni neist ei oleks spekuleerinud, et see konstant võib ehk hoopis ajas muutuda. Tumeenergia lähem olemus on ju siiani teadmata. Ajas muutuva tumeenergia peal on kätt proovinud paljud (muu hulgas selle kirjutise autoridki). Ent selleks, et määrata kõnealuse energia muutumist ajas, tuleb teha üpris täpseid astrofüüsikalisi mõõtmisi.

Mida kaugemale me vaatame, seda kaugemast minevikust tulnud valgust näeme. Nii saab vaadata ajas tagasi ja mõõta mitte ainult praegust universumi paisumist, vaid ka selle ajalugu. Ruumi paisudes venib valguslaine välja ja tema lainepikkus nihkub spektris punase värvuse poole. Kauge galaktika valguse punanihke järgi määratakse, kas universum paisus minevikus kiiremini või aeglasemalt – kas tumeenergia on praegu tugevam või nõrgem, kui oli varajases universumis. Selle järgi võivad teadlased ära arvata, mis laadi tumeenergiaga on tegemist.