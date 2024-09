NEW SCIENTIST Kas ulme saab tõeks? Toidurevolutsioon algab «Star Treki» replikaatoreid jäljendades

Kui võib-olla (õnneks) veel mitte päris samal tasemel, nagu oli näha tuntud telesarjas Star Trek: The Next Generation, kus kuulus repliikaator täitis tellimuse: «tee, Earl Grey, kuum», võimaldasid need uued replikaatorid siiski inimestel luua varem kujuteldamatuid toite ja maitsekombinatsioone oma koduses köögimasinas.