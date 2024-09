Uskumatu: plasma tantsibki Egiptuse püramiidide tippudes

See on hoopis teistsugune meetod taoliste anomaaliate jälgimiseks kui NASA kasutatav tehnoloogia. NASA tugineb missioonile GOLD, mis kasutab kommerts-satelliidi külge kinnitatud lisaseadet, et jälgida potentsiaalseid EPB-sid üle kogu Maa.

Kuigi GOLD tuvastas sageli plasmapalle intensiivsete häiringute, nagu päikesetormide ja vulkaanipursete ajal, siis leiti neid ka suhteliselt «vaikse» atmosfääriga, mis näitab, et nende nähtuste tekkepõhjuste kohta on veel palju õppida.

Nii käib plasmapalli tuvastamine kaugradariga. Lisaks nende olemasolule on veel mõistatuseks ka see, miks nähti seda veidrat nähtust just püramiidide kohal. Foto: Hiina teaduste akadeemia / SCMP

Meie teadmised nendest plasmapallidest on endiselt puudulikud, kuna erinevad jälgimistehnikad annavad meile teada vaid teatud üksikasju nende nähtuste tekke kohta.

Hiina teadlased on maailma võimsaima omalaadse radari abil avastanud plasmapallid samaaegselt nii Egiptuse püramiidide kui ka Midway saarte kohal. Need vabadest elektronidest vaesed piirkonnad võivad häirida GPS-seadmeid ja katkestada satelliitsideühenduse. Samuti võivad need mullikujulised moodustised kasvada üsna hiiglaslikeks oma läbimõõdult.

Põhiliselt siiski sõjaväe tehnoloogia

South China Morning Post tõi esile ka selle Hiina radari võimaliku sõjalise rakenduse.

Madala lahutusvõime tõttu ei ole LARID võimeline tuvastama sõjalisi sihtmärke, nagu lennukeid või sõjalaevu, kuid samas on ametlik Hiina meedia teatanud, et üle horisondi nägevad sõjalised radarid, mis kasutavad sarnast tehnoloogiat, on Hiina sõjaväes kasutusel ja tuvastanud sihtmärke, sealhulgas F-22 varghävitajaid. Üle horisondi nägevate radarite signaalide lainepikkused ulatuvad mitme meetrini, mis teeb raskeks vargtehnoloogia kasutamise lennukite pinnal, kuna radaritele nähtamatuks muutvad katted ei suuda selliseid lainepikkusi neelata.

Seega kuigi LARID-i sõjaline otstarve võib tunduda kõige kasulikum, toob see radar tõenäoliselt kaasa ka suuremaid teaduslikke läbimurdeid, kui suudab täpsemalt kaardistada neid mõistatuslikke plasmapalle, mis meie atmosfääris tekivad ja ringi uitavad.