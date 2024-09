Aastakümneid ukse lahti hoidmiseks kasutatud kivi osutus hoopis selleks ülikalliks asjaks

Merevaik on miljonite aastatega tekkinud puuvaik. Aja jooksul kivistub väga viskoosne aine kõvaks, sooja tooniga materjaliks, mida laialdaselt peetakse hinnatud vääriskiviks.

Rumeenias võib merevaigutükke leida Colti küla piirkonnas Buzău jõe kaldal asuvast liivakivist, kus seda on kaevandatud alates 1920ndatest.

Eakas naine, kes leidis selle konkreetse merevaigutüki, elas Colti külas, kus see täitis nõnda tagasihoidlikku ülesannet, et seda ei märganud isegi vargad, kes kunagi memme kodu sihikule võtsid.

Pärast naise surma 1991. aastal hakkas tema pärija kahtlustama, et ukse lahtihoidmiseks kasutatud kivi võib olla enamat kui lihtsalt kivi. Kui ta avastas, millega tegemist on, müüs ta merevaigu Rumeenia riigile, kes lasi selle hindamiseks saata Poola Krakówi ajaloomuuseumisse.

Ekspertide hinnangul on merevaigutüki vanus tõenäoliselt 38 kuni 70 miljonit aastat.

Buzău muuseum i direktori Daniel Costache sõnul on leid suure tähtsusega nii teaduslikul kui ka muuseumitasandil.

Klassifitseerituna Rumeenia rahvuslikuks aardeks on see tükk olnud alates 2022. aastast piirkonnas, kust see leiti, ehk Buzău muuseumis.