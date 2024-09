TalTechi magistritöö uuris, mida tahab IT-töötaja

Just sel põhjusel keskendus Lattik oma hiljuti kaitstud magistritöös IT-sektori töötajatele, et välja selgitada nende ootused tööandjatele ja analüüsida nende rahulolu tööandja pakutavate hüvede suhtes. «Tulemused olid kohati ootuspärased, kuid samal ajal mõnevõrra üllatavad,» avaldab Lattik.

Märgata tuleks ka juba olemasolevaid töötajaid

«Eriti olulised on sellised teemad nagu konkurentsivõimeline palk, töö- ja eraelu tasakaal ning karjäärivõimalused, sest need mõjutavad otseselt töötajate motivatsiooni ja lojaalsust,» rõhutab Lattik.

Selles kontekstis on tema sõnul hädavajalik mõista IT-sektori töötajate ootusi ja hinnanguid, et ettevõtted saaksid luua tingimused, mis ei meelitaks ligi ainult uusi talente, vaid hoiaks ka olemasolevaid spetsialiste rahulolevana ja motiveerituna.

IT-töötaja ei olegi introvert, nagu tihti arvatakse

«Kuigi IT-inimesi on sageli stereotüüpselt peetud pigem introvertideks,» ütleb Lattik, «kes istuvad ainult arvuti taga, siis uuringust selgus, et tegelikult on tegu küllaltki suhtlemisaltide inimestega, kes hindavad märkimisväärselt kõrgele kohale suhteid kolleegide ja juhtidega ning on valmis rõõmuga oma teadmisi teistega jagama.»