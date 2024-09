Mida kujutab endast lõhkeva pea sündroom ja mida me sellest teame

Kuigi EHS on meditsiinis tuntud vähemalt 1876. aastast ja teadaolevalt koges seda ka Prantsuse filosoof René Descartes, teame me selle häire kohta üllatavalt vähe.

Tüüpiline EHS episood hõlmab ootamatut valju heli või plahvatuse tunnet peas, mis toimub üleminekul ärkvelolekust unne. Helid, mida inimesed EHSi ajal kuulevad, varieeruvad ja võivad hõlmata näiteks püssilasku, ukse paugutamist või arusaamatuid karjeid. Tähtis on, et need helid on alati lühikesed (mõni sekund või vähem), väga valjud ja neil pole selget välist allikat.

Lisaks helidele võivad mõned inimesed kogeda ka lühiajalisi visuaalseid hallutsinatsioone, näiteks eredat sähvatust. Samuti on teatatud intensiivse kuumuse tundest või ülakeha läbivast elektrilaengust.

Raske on täpselt hinnata, kui paljud inimesed EHS-i kogevad. Selle põhjuseks on peamiselt andmete puudus. Ainult mõned uuringud on püüdnud hinnata EHS-i esinemissagedust üldpopulatsioonis.

Üks varane uuring näitas, et 11% muidu tervetest täiskasvanutest on kogenud EHS-i, samas kui teine uuring leidis, et 17% üliõpilastest oli oma elu jooksul kogenud mitut episoodi. Hiljutises uuringus, mis keskendus samuti üliõpilastele, leiti, et kolmandik osalejatest oli kogenud vähemalt ühte EHS-i episoodi elus, kusjuures umbes 6% koges seda vähemalt korra kuus.

Need uuringud näitavad, et EHS on noorte täiskasvanute seas suhteliselt tavaline, kuid siiski harvem kui teised parasomniad, näiteks hüpnilised tõmblused, mida kogeb kuni 70% inimestest.

Põhjustajad ja mehhanismid