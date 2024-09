Kas kõik tiibadega saurused ikka suutsid neid lehvitades lennata või ...

Pikka aega on arutatud, kas suurimad pterosaurused suutsid üldse lennata. Uurijate hiljutised avastused kinnitavad aga, et mitte ainult ei suutnud need hiiglaslikud olendid õhku tõusta, vaid neil oli ka erinevaid lennustiile. Uuringus kasutati haruldasi ja suurepäraselt säilinud kolmemõõtmelisi fossiile kahest suurest pterosauruse liigist, sealhulgas ühest teadusele uuest liigist.

Ameerika Ühendriikide Michigani ülikooli, Jordaania loodusressursside ameti ja Saudi Araabia geoloogiateenistuse teadlased avastasid, et need fossiilid pärinevad hilisest Kriidiajast (u 72–66 miljonit aastat tagasi) ning on kahes Afro-Araabia rannikuäärses leiukohas erakordselt hästi ja kolmemõõtmelisena säilinud.

Kompuutertomograafia skaneeringud paljastasid lennustiilide erinevuse

Teadlased kasutasid kõrglahutusega kompuutertomograafiat (computed tomography ehk CT), et analüüsida pterosauruste tiivaluude sisemist struktuuri. Michigani Ülikooli maa- ja keskkonnateaduste osakonna juhtiv autor dr Kierstin Rosenbach selgitab, et kolmemõõtmeliselt säilinud pterosauruse luud on erakordselt haruldased, kuna nende õõnsad luud on väga haprad ja tavaliselt leitakse need kokku vajununa.

CT-skaneeringud paljastasid erakordseid ja põnevaid sisemisi struktuure. Näiteks juba tuntud hiigelpterosauruse Arambourgiania philadelphiae 10-meetrise tiivaulatusega luudes leiti spiraalsed harjad, mis meenutavad raisakotkaste tiivaluude sisemust. Need struktuurid on tõenäoliselt kohandused väändekoormuste (torsional loadings) vastu, mis tekib liuglemisel – lennustiili puhul, mis nõuab minimaalselt tiibade lehvitamist.