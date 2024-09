Arhitektuuritudengid tahavad põhumajade ehitusele uue hoo sisse lükata

Kogu projekt sai alguse tegelikult siinsamas EKA majas arhitektuuriosakonnas, kus me uurisime modulaarset arhitektuuri. Modulaarne arhitektuur on ka juba erinevates suundades uuritud, kuid me tahtsime tuua oma niši, mida me ise nii palju näinud veel ei ole. Ja me mõtlesime, et see võiks tulla materjalidest. Tahtsime uurida materjale, mida on lihtne kätte saada, aga ehituses vähe kasutuses. Valisime põhu, sest põllud on pea igal pool maailmas ja põhk on jääkprodukt, mis aitaks vähendada CO₂ jalajälge.