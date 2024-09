Poleks uskunud, et inimesed juba nii varakult teesklema õpivad

Bristoli Ülikooli hariduspsühholoog Elena Hoicka selgitab , et nende tulemused toovad esile, kuidas teesklus on keeruline ja pidevalt arenev protsess, mis algab väga varakult elus ning aitab kaasa laste kognitiivsete ja sotsiaalsete oskuste arengule. Teesklus mängib laste õppimises, loovuses, sõprussuhete loomises ja teiste inimeste mõistmises võtmerolli.

Teadlased, sealhulgas Oxfordi Ülikooli kliiniline psühholoog Eloise Prouten, leidsid, et teesklus muutub keerukamaks, kui lapsed vanemaks saavad. See algab kehalisest teesklusest (näiteks magamise teesklemine), liigub edasi žestide ja liigutusteni (nagu hambapesu sõrmega) ning areneb objektide asendamise suunas (näiteks banaani kasutamine telefonina).

Kaheaastaselt hakkavad lapsed rohkem abstraktselt mõtlema, ja võivad teeselda, et teevad midagi, millest neil pole varasemat kogemust, näiteks raketiga lendamist. Kolmandaks eluaastaks kasutavad lapsed oma keha, et teeselda, et nad on teised inimesed (näiteks multikategelased), loomad või puud. Selles vanuses esinevad ka keerukamad olukorrad ja kujuteldavad sõbrad.