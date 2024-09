NASA näitas esmkordselt oma päikesepurje fotot

ACS3 startis aprillis ning on sellest ajast saati tiirelnud orbiidil umbes 960 kilomeetri kõrgusel Maast. Insenerid jälgivad pidevalt seadme tööd ja valmistuvad järgmisteks katsetusteks. Prototüüp on mõeldud uue portatiivse purje disaini testimiseks, ja tulevased katsetulemused võivad sillutada teed suurematele versioonidele, mis suudaksid transportida satelliite ja kosmosesõidukeid läbi Päikesesüsteemi. Enne seda peab NASA siiski kinnitama, et ACS3 dünaamika on piisavalt töökindel, et seda edasistes missioonides kasutada.