USKUMATU! Füüsikud mõtlesid välja katse, kuidas kinni püüda raskusjõu osake

Neljast fundamentaalsest füüsikalisest jõust on gravitatsioon see, mida me igapäevaselt kõige rohkem kogeme, kuid samas on see ka üks mõistatuslikumaid. Elektromagnetismil on footon, nõrkadel interaktsioonidel on W- ja Z-bosonid ning tugeval interaktsioonil on gluon. Seega peaks mõnede mudelite kohaselt olema gravitatsioonil graviton. Ilma selleta on oluliselt raskem gravitatsiooni ja kvantteooria standardmudelit ühendada.

See uus eksperiment võiks aidata lahendusele lähemale, viies meid tagasi valdkonna varasemate katseteni. 1960. aastatel püüdis füüsik Joseph Weber leida gravitatsioonilaineid, kasutades alumiiniumist silindreid, mis olid terastrossidega taustamürast isoleeritud. Teooria kohaselt peaksid gravitatsioonilained silindreid vibreerima panema ja seejärel muunduma mõõdetavaks elektriliseks signaaliks.

Weber väitis, et tuvastas gravitatsioonilained juba 1969. aastal, kuid tema tulemusi ei suudetud korrata ning meetodid laideti maha. LIGO leidis gravitatsioonilained alles 2015. aastal.

Weber ei otsinud otseselt gravitone, kuid 21. sajandi täiustused tema eksperimendile võivad seda võimaldada. Tugev jahutamine väga madala tmeratuurini, koos mürast ja vibratsiooniallikatest isoleerimisega, hoiab alumiiniumi aatomid võimalikult liikumatuna, muutes signaalid selgemaks. Lisaks on abiks, et käepärast on toimiv gravitatsioonilainete detektor – LIGO – mis on abiks üksikute gravitsioonilainejuhtumite tuvastamisel.

Uurijate hinnangul on parimad kandidaadid neutrontähtede paaride kokkupõrgetest tekkivad gravitatsioonilained, mis jäävad LIGO detektorite vaatevälja. Iga sündmuse korral läbiks alumiiniumvarda hinnanguliselt üks undetsillion (1, millele järgneb 36 nulli) gravitoni, kuid neist neelduks ainult mõni üksik.

Viimane tükk puslest on need häirivad kvantsensorid. Õnneks usub uurimisrühm, et see tehnoloogia pole kaugel.

Stockholmi Ülikooli füüsik ja uuringu kaasautor Germain Tobar lisab, et kvanthüppeid on hiljuti materjalides täheldatud, kuid mitte veel selliste massidega osakeste poolt, mida nad vajavad. Tehnoloogia areneb aga kiiresti, ja neil on rohkem ideid, kuidas protsessi lihtsustada. Olgu öeldud, et ka Joseph Weberi esmastest katsetest töötavate gravitatsioonidetektoritni kulus aastakümneid.