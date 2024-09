Nii julgeb Karimova tulemuste põhjal järeldada, et sünteetilised pildid on saavutanud realistlikkuse taseme, mis on lähedane päris fotodele: «see erineb oluliselt sünteetilistest videotest, mille realistlikkus on veel arengujärgus.»

Arva ära, kas see video on ehtne või sünteesitud?

Mida soovitatakse turundajatele seoses tehisaru kasutamisega?

Magistritöö põhjal teeb Karimova turundajatele ja meediale järgmised ettepanekud:

1. Järkjärguline lähenemine on võtmeküsimus. Alusta nende sünteetiliste piltide katsetamisega, mis vastavad oma kindlatele vajadustele. See annab rohkem võimalusi leida vajaliku sisuga pilt, selle asemel et piirduda olemasolevate, reaalsete piltide valikuga. Enne laialdast kasutuselevõttu testi sünteetilist meediat oma sotsiaalmeedia postitustes, et hinnata selle mõju ja tarbijate reageeringuid.

2. Sünteetiliste videote puhul on oluline läbimõeldud lähenemine. Uuring näitas, et tarbijad suhtuvad sünteetilistesse videotesse kriitilisemalt kui reaalsetesse. Seetõttu soovitab autor kasutada lühikesi klippe ja rakendada neid platvormidel, kus inimesed kiiresti sisu tarbivad ega pruugi süveneda detailidesse. Näiteks sobivad väga hästi YouTube´i või Meta platvormid.

3. Sünteetilised pildid võivad olla eriti efektiivsed ilu ja kosmeetika valdkonnas. Uuring näitas, et sünteetilistel piltidel kujutatud inimesed tundusid füüsiliselt atraktiivsemad kui reaalsetel piltidel päris inimesed. See muudab need ideaalseks valikuks näiteks ilusalongide ja kosmeetikatoodete reklaamimiseks. Lisaks on naised uuringu kohaselt sünteetilise meedia suhtes üldiselt positiivsemad kui mehed. See võib olla oluline argument turundajatele, kelle sihtrühm on naised.

Loe Jana Karimova magistritööd «Tarbijate hoiakud tehisintellekti sünteetilisse meediasse» TalTechi digikogust.