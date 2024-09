ELU SEAL POLE LILL Mahepõld muudab kiivitaja elu parajaks põrguks

Kuna mahepõld toetab maastiku liigirikkust, kuid soosib ka pesarüüstajaid, tekib küsimus, kas mahepõld on linnule ökoloogiline lõks? Ühest vastust sellele anda ei saa, sest mitmed mahepõllud on piirkondades, kus kiskjaid on rohkem kui intensiivselt majandatavatel aladel. Kuigi kurnade ellujäämus võib mahepõllul olla viletsam, on tõenäoline, et rüüste võib kompenseerida mahepõllu suurem toidurohkus, mistõttu on koorunud kiivitajal mahepõllul suurem tõenäosus ellu jääda.