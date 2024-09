Arheoloogid avastasid tõenäolise koha, kus neandertallased ja Homo sapiens segunesid

On juba hästi teada ja mõneti ebamugav fakt, et Homo sapiens ja neandertallased said omavahel järglasi. Senised uuringud on keskendunud ajale, mil see liikidevaheline suhtlus aset leidis, ja nüüd on uus teadustöö uurinud, kus see täpselt juhtuda võis.

Teadlased uurisid põhjalikult mõlema liigi geograafilist levikut Aasias ja Kagu-Euroopas hilispleistotseeni ajastul, mil teadaolevalt need kaks liiki kokku puutusid. Selle analüüsi tulemusena leiti konkreetne paik, kus mõlemad liigid tõenäoliselt kohtusid ja paaritusid. Selleks kohaks on värske analüüsi põhjal Zagrose mäed, mis on pikk mäeahelik Pärsia platool, mis laiub üle tänapäeva Iraani, Põhja-Iraagi ja Kagu-Türgi piiride.

Zagrose mäed oleksid nende kahe liigi jaoks olnud ideaalne kohtumispaik. Piirkonnas on rikkalik bioloogiline mitmekesisus ja topograafia, mis on sobilik paik suurte stabiilsete inimpopulatsioonide tekkeks. Lisaks oleks see võinud pleistotseeni kliima muutuste ajal võtta vastu inimesi teistest maailma osadest, olles koridoriks, mis ühendab jahedamat palearktilist piirkonda soojema afrotroopilise piirkonnaga.

Kahe liigi elupaigasobivuse mudelid ning nende võimalikud kontakt- ja segunemistsoonid Edela-Aasias ja Kagu-Euroopas. Foto: Scientific Reports

Asukoht on ka arheoloogiliste andmete ja geneetiliste tõenditega kenasti kooskõlas. Zagrose mäestiku piirkonnas on palju arheoloogilisi leiukohti, mis sisaldavad nii neandertallaste kui ka eelajaloolise Homo sapiens'i jäänuseid.