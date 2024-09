Kas teadvus on kvantnähtus – anesteesia uurijad üritavad sellele valgust heita

Neuroteaduse üks põhimõttelisi ja keerulisemaid küsimusi on olnud: mis on teadvuse füüsiline avaldumisvorm ajus? Enamik teadlasi toetab klassikalisi mudeleid, mis põhinevad klassikalise füüsika seadustel, samas kui vähemus väidab, et teadvus peab oma olemuselt olema kvantnähtus ja selle aluseks ajus on neuronite sees asuvate mikrotuubulite valkude kollektiivne kvantvibratsioon. Pea kolm aastakümmet tagasi pakkus samalaadse käsitluse teadvusest välja ka füüsikateoreetik Roger Pennrose.