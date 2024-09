Kuult leitud klaashelmed rääkisid teadlastele väga pöörase loo

Selle väite tõestuseks on kolm tillukest klaashelmest, mis korjati Kuult ja toodi Maale 2020. aastal Hiina kosmoselaevaga. Helmeste keemiline koostis näitab, et Kuu oli vulkaaniliselt aktiivne ka veel 120 miljonit aastat tagasi. See on palju hilisem, kui teadlased seni arvasid.

Varasem Chang'e 5 missiooni käigus kogutud kivimiproovide analüüs viitas, et vulkaaniline aktiivsus hääbus kaks miljardit aastat tagasi. Enne arvati, et see toimus neli miljardit aastat tagasi.

Uuring avaldati 5. septembril teadusajakirjas Science.

See avastus oli pisut ootamatu, märkis Julie Stopar, USA kuu- ja planeediteaduste instituudi (Lunar and Planetary Institute) vanemteadur, kes ise uuringus ei osalenud. NASA Kuuvaatluse tehiskaaslase (Lunar Reconnaissance Orbiter) 2014. aasta pildid viitasid samuti hiljutisemale vulkaanilisele tegevusele. Stopar kinnitas, et klaashelmed on esimesed füüsilised tõendid, kuid rõhutas, et vulkaanilise päritolu kinnitamiseks on vaja rohkem uuringuid.

Chang'e 5 missiooni käigus kogutud proovid olid esimesed Kuu kivimid, mis Maale toodi pärast NASA Apollo ja Nõukogude Liidu astronautide poolt 1970. aastatel võetud proove. Juunis tõi Hiina Maale proovid Kuu tagaküljelt.

Uuring võib aidata meil mõista, kui kaua suudavad väikesed planeedid ja kuud, sealhulgas meie enda planeet, säilitada vulkaanilist aktiivsust, selgitas uuringu kaasautor He Yuyang Hiina teaduste akadeemiast.

Teadlased uurisid umbes kolme tuhandet Kuu klaashelmest, mis olid väiksemad kui nõelapea, ning leidsid neist kolm, millel oli märke vulkaanilisest päritolust. Klaashelmed võivad Kuul tekkida siis, kui sulanud tilgad jahtuvad pärast vulkaanipurskeid või meteoriiditabamusi.