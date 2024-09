BMW tehasele paigutati imetuulikud: neil pole ühtki liikuvat välist osa ja need on tõhusamad kui päikesepaneelid

Aeromine teatas juba 2022. aastal, et testis oma seadmeid Michiganis asuvas BASFi keemiatehases. Hiljuti paigaldatud liikumatud tuuleturbiinid MINI tehases on esimesed omalaadsed Suurbritannias.

Lisaks väikesele jalajäljele on need turbiinid ka odavad ehitada ja hooldada. Ettevõtte kinnitusel on need valmistatud kergesti taaskasutatavatest materjalidest, sisaldavad hermeetiliselt suletud generaatorit, mis ei vaja regulaarset hooldust, ning nende eluiga on 20 aastat.