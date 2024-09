Boeingu Starlineri kapsel naasis Maale ilma astronautideta

Äsja lõpuleviidud missiooni, mida tuntakse meeskonnakatsetuste (CFT) nime all, juured ulatuvad kümne aasta taha. 2014. aastal andis NASA SpaceXile ja Boeingile mitme miljardi dollari suurused lepingud oma astronautide Crew Dragon ja Starliner kapslite tööde lõpuleviimiseks.

NASA soovis, et üks või mõlemad neist sõidukitest hakkaksid 2017. aastaks lennutama astronaute rahvusvahelisse kosmosejaama (ISS) ja sealt tagasi, taastades oma orbitaalse mehitatud kosmoselennu võimekuse - midagi, mis USA-l puudus pärast kosmosesüstiku kasutuselt kõrvaldamist 2011. aastal.

CFT pidi lendama eelmisel aastal, kuid see lükati edasi, et lahendada langevarjuprobleemid ja eemaldada kapsli juhtmestikust suures koguses isoleerteipi. Analüüsid näitasid, et lint oli tuleohtlik ja kujutas endast seega ohtu.