Loe, kust saavad Amuuri pistrikud pikaks rändek energiavarud? Neil on kõvasti nokkimist!

India metsloomade instituudi teadlane Amarjeet Kaur ja tema kaasautorid toovad oma uurimuses «Saakliigid Amuuri pistriku toidulaual sügisesel läbisõidul Kirde-Indias» (Prey Species in the Diet of the Amur Falcon During Autumn Passage Stopover in Northeast India) esile Nagalandi, mis asub Kirde-Indias, tähtsuse Amuuri pistrike peatuskohana. Nende termiidipõhine toit osutab sellele, et piirkond on hädavajalik nende rände edukaks läbimiseks, muutes selle potentsiaalseks looduskaitse prioriteediks.