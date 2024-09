Loe, miks on põhjust kaitsta nahkhiiri – see on majanduslikult väga-väga tulus

Frank uuris ka imikute suremust kõigis maakondades. Piirkondades, kus nahkhiirte populatsioonid kahanesid, jäid õnnetusjuhtumitest või mõrvadest põhjustatud surmad samaks, kuid muud surmad, näiteks haiguste või sünnidefektide tõttu, tõusid 8%. Maakondades, kus nahkhiired olid terved, suremusnäitajad märkimisväärselt ei muutunud.

Mitmed tõendid seovad putukamürgid ja teised põllumajanduses kasutatavad kemikaalid terviseriskidega. Kuigi valitsusasutused hindavad nende ühendite potentsiaalseid ohte enne heakskiidu andmist ja kehtestavad ohutusjuhised nende kasutamiseks, võivad põllutöölised ja kaudsed osalised kemikaalidega siiski kokku puutuda, kui need levivad väljapoole farmi või satuvad põhjavette. Epidemioloogilised uuringud on seostanud teatud ühendeid arenguprobleemidega imikutel ja lastel. Putukamürgid, mis on sageli neurotoksilised, on eriti murettekitavad.

Ferraro märgib, et ka muud segavad tegurid võivad olla suremuse kasvule kaasa aidanud. Ta lisab, et see üksik uuring ei tohiks veel viia muutusteni avalikus poliitikas.

Frick lisab, et on märke, et mõnede nahkhiirte populatsioonid hakkavad taastuma, kuid võib kuluda aastakümneid, et nad jõuaksid tagasi oma varasemasse seisu. Tema organisatsioon püüab nahkhiirte toetamist aidata, paigaldades talvitumiskohtadele valgusteid, et ligi meelitada rohkem putukaid, tagamaks, et nahkhiired saaksid piisavalt toitu. Teised looduskaitsjad katsetavad kaevandustes ventilatsiooni muutmist, et kohandada nahkhiirte pesitsemiseks temperatuuri soodsamaks.

Samal ajal levib valgenina sündroomi põhjustav seen Ameerikas edasi läände, sealhulgas Californiasse, mis on suur põllumajanduspiirkond.

Uuring näitab, et looduslike liikide, nagu nahkhiirte, kadumine võib avaldada kaugeleulatuvaid tagajärgi inimeste tervisele. See toob esile vajaduse integreerida ökosüsteemide kaitse avaliku tervise ja põllumajanduse juhtimisstrateegiatesse.