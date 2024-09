Vaata otse SpaceXi ajalooline topeltstart: kosmosesse suunduvad salajane spioonisatelliit ja uued Starlinkid

Teine Falcon 9 rakett stardib homme varahommikul Vandenbergi kosmosebaasist Californias, et viia orbiidile salastatud NROL-113 saadetis USA riikliku luureameti jaoks. See start toimub reedel kell 6.20 (23.20 EDT) ja seda saab samuti otseülekandena jälgida Xi vahendusel.

Uute Starlinki satelliitide hulgas on 13 satelliiti, millel on «Direct to Cell» ehk «mobiilimast kosmoses» võimekus, ütles SpaceX missiooni kirjelduses.