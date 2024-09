Ekspert selgitab Kuidas kaitsta telefonirakendustes oma andmeid?

«Esimene oluline asjaolu turvalisuse tagamiseks rakenduste kasutamisel on nende allalaadimine ainult usaldusväärsetest keskkondadest, nagu näiteks App Store või Google Play,» soovitab ekspert. Samas rõhutab ta, et ka ründajatel on äpipoodidesse võimalik rakendusi lisada ning selleks puhuks võib nutitelefonis täiendavalt kasutada viirusetõrjet. «Kuna leidub ka sellist pahavara, mis reklaamib ennast viirusetõrjena, tasub turvalise rakenduse leidmiseks uurida erinevaid liste, kus on võrreldud viirusetõrjeid,» ütleb Õun ning lisab, et online-väljaandest PCmag leiab viirusetõrje valiku kohta palju nõuandeid.