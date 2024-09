Selgusid Putini spioon-vaala salapärase surma asjaolud

Loomakaitseorganisatsiooni One Whale asutaja Regina Haug ütleb, et valgevaal suri vägivaldselt ja kahtlustab kuritegu. Tema kehal oli mitu kuulihaava, teatas Haug Instagrami postituses.

Postituses olid lisatud fotod, mis näitavad Hvaldimiri surnukeha katvaid kuulihaavu.

​Sellel OneWhale.orgi poolt kolmapäeval, 4. septembril 2024 saadetud fotol on juht Regina Haug valgevaala Hvaldimiri surnukeha kõrval. ​ Foto: OneWhale.org

Loomaõiguste organisatsiooni Noah direktor Siri Martinsen lisas avalduses, et vaala vigastused on ärevusttekitavad ja sellised, mis ei välista kuriteo võimalust. Arvestades kuriteokahtlust, on oluline, et politsei kaasatakse kiiresti.

Erinevat arvamust avaldas organisatsioon Marine Mind, mis Hvaldimiri liikumisi jälgis.

Direktor Sebastian Strandi hinnangul ei viita surma põhjusele otseselt miski, ütles ta France-Presse’ile. Nägime vigastusi, kuid on liiga vara öelda, mis need olid. Strand pakkus välja, et augud võisid olla merelindude põhjustatud.

Valgevaala vanuseks hinnati umbes 14–15 aastat, mis on vaid pool tema liigi keskmisest elueast.

Norra Veterinaariainstituut viib praegu läbi lahkamist ning tulemused avalikustatakse mõne nädala jooksul.

Samal ajal on Noah ja One Whale kindlad, et Hvaldimir lasti maha, ja esitasid politseiraporti Sandnesi politseile ning Norra majandus- ja keskkonnakuritegude uurimisele ja süüdistamise ametile, teatas One Whale oma Instagrami postituses.

Haug lisab oma avalduses, et kui nägi vaala surnukeha, teadis ta kohe, et ta tapeti tulistamise tagajärjel, kuna märkas isegi üht kuuli tema kehas.

